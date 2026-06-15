Пигментация на годы: косметолог назвала процедуры, которые нельзя делать в жару

Летом кожа особенно уязвима к ультрафиолету, и некоторые косметологические процедуры в этот период способны причинить больше вреда, чем пользы. Ведущий врач-косметолог клиники «Время Красоты» Шабаги Мадиева рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что категорически нельзя делать в солнечный сезон и что, вопреки расхожему мнению, вполне безопасно.

Все процедуры, травмирующие кожу, в жару опасны. Шлифовки, активные пилинги, лазеры, игольчатый RF — под запретом. Главный риск — стойкая пигментация, от которой потом крайне сложно избавиться.

«Если пациент решился на глубокий пилинг, последствия могут быть тяжелыми. Самое страшное осложнение — пигментация, которую потом очень тяжело вывести», — предупредила Мадиева.

Ботокс и филлеры — можно

Инъекционные методики летом не только разрешены, но и рекомендованы. Активная мимика на солнце — прищуривание, хмурый взгляд — ускоряет появление морщин. Ботулотоксин помогает это предотвратить. Биоревитализация и плазмолифтинг перед поездкой на море могут служить профилактикой фотостарения.

После процедур

Даже разрешенные инъекции требуют осторожности: SPF обязателен, сауна, солярий и бассейн — под запретом на три дня, активный массаж лица — туда же.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».