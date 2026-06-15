Цифровая амнезия захватила россиян: психолог раскрыла причины

Постоянный доступ к интернету меняет не только привычки, но и саму способность мозга удерживать информацию. Клинический психолог Ирина Грекова объяснила изданию «Подмосковье сегодня», почему это происходит и можно ли это исправить.

Механизм прост: мозг не тратит ресурсы на то, что легко получить заново. Раньше стихи учили наизусть, даты повторяли вслух, конспектировали от руки — и помнили десятилетиями. Сейчас достаточно вбить запрос.

«Наш организм прекрасно знает: и завтра, и в 3:24 ночи нужная информация появится за пару действий», — говорит Грекова.

В итоге мозг запоминает не сами знания, а лишь адрес, где их можно найти — интернет.

Добавляет проблем и информационный перегруз. Поток текстов, видео и аудио стал настолько плотным, что психика просто вытесняет большую его часть — эволюция за технологиями не успевает.

Как вернуть память

Грекова советует читать вслух, пересказывать своими словами, записывать на бумаге — не в телефоне — и повторять через время.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».