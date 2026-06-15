Никакой клубники со сливками: с чем на самом деле нельзя употреблять летнюю ягоду

Клубника — символ лета и один из самых популярных источников витамина С. Но у этой ягоды есть и обратная сторона. Диетолог Ольга Редина рассказала корреспонденту REGIONS , кому клубника может навредить, как выбрать безопасную ягоду и какие сочетания лучше исключить.

Кислота, семечки и аллергия

Клубника относится к продуктам с высокой аллергической активностью. Органические кислоты и мелкие семечки в составе раздражают слизистую желудка — особенно если есть ягоду натощак или без меры.

Осторожность нужна:

при гастрите и язвенной болезни

повышенной кислотности желудка

синдроме раздраженного кишечника

склонности к аллергии

«Самые частые симптомы — зуд, высыпания, покраснение кожи, першение в горле. У детей реакция может быть особенно выраженной», — предупредила Редина.

Слишком красивая — повод насторожиться

Ранняя клубника нередко выращивается с применением удобрений и стимуляторов роста, из-за чего в ягодах могут накапливаться нитраты. Диетолог советует с подозрением относиться к ягодам, которые выглядят слишком идеально: неестественно яркие, крупные и блестящие.

Перед едой клубнику нужно тщательно мыть и не хранить дольше необходимого — она быстро портится и становится питательной средой для бактерий.

С чем есть — и чего избегать

Лучшие сочетания по версии диетолога:

натуральный йогурт или греческий йогурт без сахара

творог

мягкие сыры

каши и орехи

Белковые продукты смягчают действие кислот на желудок и не дают сахару в крови резко подскочить.

А вот эти сочетания Редина не рекомендует:

клубника с алкоголем — усиливает брожение

со сладкими газированными напитками — провоцирует дискомфорт в кишечнике

с большим количеством других ягод и фруктов сразу — вздутие и тяжесть

«Когда клубнику превращают в десерт с огромным количеством сахара и жирных сливок, полезного мало», — резюмировала эксперт.

Безопасная порция для взрослого без противопоказаний — около 200–300 граммов в день.

Интересный факт: клубника — не ягода в ботаническом смысле. С научной точки зрения это «ложный плод»: то, что принято считать мякотью, является разросшимся цветоложем, а настоящие плоды — крошечные семечки на поверхности. Кстати, именно в них сосредоточена значительная часть антиоксидантов.