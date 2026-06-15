Никакой клубники со сливками: с чем на самом деле нельзя употреблять летнюю ягоду
Фото: [Подмосковье сегодня/Юлия Габбасова]
Клубника — символ лета и один из самых популярных источников витамина С. Но у этой ягоды есть и обратная сторона. Диетолог Ольга Редина рассказала корреспонденту REGIONS, кому клубника может навредить, как выбрать безопасную ягоду и какие сочетания лучше исключить.
Кислота, семечки и аллергия
Клубника относится к продуктам с высокой аллергической активностью. Органические кислоты и мелкие семечки в составе раздражают слизистую желудка — особенно если есть ягоду натощак или без меры.
Осторожность нужна:
- при гастрите и язвенной болезни
- повышенной кислотности желудка
- синдроме раздраженного кишечника
- склонности к аллергии
«Самые частые симптомы — зуд, высыпания, покраснение кожи, першение в горле. У детей реакция может быть особенно выраженной», — предупредила Редина.
Слишком красивая — повод насторожиться
Ранняя клубника нередко выращивается с применением удобрений и стимуляторов роста, из-за чего в ягодах могут накапливаться нитраты. Диетолог советует с подозрением относиться к ягодам, которые выглядят слишком идеально: неестественно яркие, крупные и блестящие.
Перед едой клубнику нужно тщательно мыть и не хранить дольше необходимого — она быстро портится и становится питательной средой для бактерий.
С чем есть — и чего избегать
Лучшие сочетания по версии диетолога:
- натуральный йогурт или греческий йогурт без сахара
- творог
- мягкие сыры
- каши и орехи
Белковые продукты смягчают действие кислот на желудок и не дают сахару в крови резко подскочить.
А вот эти сочетания Редина не рекомендует:
- клубника с алкоголем — усиливает брожение
- со сладкими газированными напитками — провоцирует дискомфорт в кишечнике
- с большим количеством других ягод и фруктов сразу — вздутие и тяжесть
«Когда клубнику превращают в десерт с огромным количеством сахара и жирных сливок, полезного мало», — резюмировала эксперт.
Безопасная порция для взрослого без противопоказаний — около 200–300 граммов в день.
Интересный факт: клубника — не ягода в ботаническом смысле. С научной точки зрения это «ложный плод»: то, что принято считать мякотью, является разросшимся цветоложем, а настоящие плоды — крошечные семечки на поверхности. Кстати, именно в них сосредоточена значительная часть антиоксидантов.