Акула откусила руку 35-летней женщине на пляже в Сиднее

В Австралии акула напала на 35-летнюю женщину на пляже Куджи в Сиднее, откусив ей руку. Врачам пришлось ампутировать конечность. Об этом пишет издание Perth Now.

Трагедия произошла 13 июня. Лия Стюарт отправилась на пляж с двумя друзьями. Во время купания на нее набросился хищник, нанеся рваные раны и переломав конечности. Спасатели оперативно доставили пострадавшую в больницу.

В настоящее время врачи борются за жизнь женщины. Она находится в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения и перенесла несколько операций в дни после нападения, рассказала семья. Возлюбленный Стюарт в срочном порядке прилетел в Австралию с чемпионата мира по футболу в Канаде. У пострадавшей осталась годовалая дочь.

Пляж Куджи был временно закрыт для купания. Власти ведут поиск акулы, но ее вид пока не установлен. Атаки акул в этом районе случаются, но трагические исходы редки. Местные жители выражают поддержку семье Стюарт. Состояние женщины остается стабильно тяжелым. Ей предстоит длительная реабилитация и протезирование. Австралийские службы безопасности усилили патрулирование вод у популярных пляжей.

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