«Динамо» — единоличный лидер, «Зенит» спасся в концовке, «Спартак» разнес «Рубин»: обзор 11-го тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) в минувший уик-энд было сыграно семь из восьми матчей 11-го тура — игра «Родина» — «Оренбург» вынесена на понедельник. Все встречи с участием команд из лидирующей группы получились яркими и результативными.

«Динамо» забрало «братское» дерби

«Динамо» и ЦСКА сошлись в «братском» дерби (его называют так из-за хороших отношений между фанатами двух команд). Перед началом тура команды делили лидерство в чемпионате, соответственно, победитель становился лидером единоличным. Хотя по ходу матча, скорее, вырисовывался ничейный результат.

«Динамо» открыло счет после чудовищной ошибки голкипера Владислава Торопа: Константин Тюкавин пробил в ближний угол, мяч от рук вратаря отскочил в сетку. ЦСКА до конца тайма сравнял: Иван Обляков реализовал пенальти за игру рукой Николаса Маричаля.

Во втором тайме игра проходила с шансами для обеих команд и уже катилась к закономерной ничьей. Но на 88-й минуте Роберто Фернандес после подачи углового головой отправил мяч в угол ворот ЦСКА. Армейцы побежали отыгрываться и в контратаке получили третий мяч от Виктора Окишора. 3:1 — «Динамо» продлило победную серию до рекордных семи матчей и возглавило турнирную таблицу.

«Зениту» пришлось нелегко с «Ахматом»

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» неудачно провел первый тайм матча с «Ахматом». Петербуржцы выглядели разрозненно и на перерыв ушли, уступая в счете. На 25-й минуте Лечи Садулаев классно принял передачу из глубины и переиграл Дениса Адамова.

В самом начале второго тайма однофамилец зенитовского вратаря Арсен Адамов забил в свои ворота: мяч после удара Максима Глушенкова угодил в штангу, а от нее в ногу защитнику «Ахмата». Это помогло хозяевам перехватить характер игры. На 62-й минуте Глушенков вывел «Зенит» вперед, но на 86-й минуте Мохамед Конате почти «украл» победу у фаворита, выиграв верховое единоборство. И все же «Зенит» вырвал победу, Джон Джон в сутолоке протолкнул мяч в ворота.

Последние минуты матча ознаменовались конфликтом форварда «Зенита» Александра Соболева и защитника «Ахмата» Калиду Сидибе. Футболисты на протяжении всего матча противостояли друг другу, а в концовке Сидибе, похоже, сказал что-то про мать Соболева, которой уже нет в живых. Разъяренного зенитовца держали несколько человек, и рукоприкладства все-таки удалось избежать.

«Спартак» прошелся по «Рубину»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» очень мотивированным вышел на матч с «Рубином». Перед матчем возле стадиона открыли памятник Никите Симоняну, в честь легендарного спартаковца, которому 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения, было устроенно впечатляющее лазерное шоу.

В первом тайме красно-белые забили два мяча после розыгрыша угловых (Пабло Солари и Манфред Угальде), хотя шансов забить с игры у них также было предостаточно. После перерыва красно-белые продолжали доминировать, и вышедший на замену Мирлинд Даку оформил дубль в ворота бывшего клуба — 4:0.

«Локомотив» остановил «Краснодар»

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Неудачно стартовавший «Локомотив» притормозил «Краснодар», причем вел по ходу матча 3:1. Счет, правда, открыли южане — благодаря очередному дальнему выстрелу Батчи.

Вероятно, преждевременно говорить, что «Локомотив» полностью выздоровел, но в двух последних матчах железнодорожники показали невероятную эффективность: забили даже больше, чем создали. Еще в первом тайме Николай Титков сравнял счет, на 71-й и 78-й минутах отличились Александр Руденко и Александр Коваленко.

«Краснодар» нажал и в самой концовке все же сравнял — забили Лукас Оласа и Джон Кордоба.

Другие результаты и турнирное положение

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

«Факел» после смены тренера одержал первую победу в чемпионате, одолев на выезде «Крылья Советов». У воронежцев забили Клейтон и Матвей Бардачев, у самарцев — Мартин Крамарич.

Еще два матча победителей не выявили. «Балтика» и «Ростов» голов не забили, а махачкалинское «Динамо» и «Акрон» по разу огорчили друг друга (Джавад Хоссейннеджад и Роберто Фернандес соответственно).

Плотность в лидирующей группе остается очень высокой: «Динамо» — 25 очков, «Зенит» — 24, «Спартак» — 23, ЦСКА и «Краснодар» — по 22.

Остальные команды заметно поотстали. У махачкалинского «Динамо» и «Балтики» по 13 очков, у «Ростова», «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Рубина» — по 12, у «Локомотива» и «Ахмата» — по 11, у «Акрона» — 9.

«Факел» (6) наконец-то ушел с последнего места, но у «Родины» (5) еще есть матч в запасе.