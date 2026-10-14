«Улыбка не сходит с лица»: в «Факеле» прокомментировали первую победу в сезоне

Тренер «Факела» Ребко о победе над «Краснодаром»: «Улыбка не сходит с лица»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Факел»]

Исполняющий обязанности главного тренера «Факела» Алексей Ребко в эфире «Матч ТВ» прокомментировал первую победу воронежской команды в сезоне.

В матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» в гостях обыграл «Краснодар» (2:0). Во втором тайме мячи забили Абдула Багамаев и Максим Турищев. Краснодарцы в первой половине упустили шанс открыть шанс: голкипер воронежцев Игорь Обухов отразил пенальти после удара Валентина Пальцева.

«Испытываю приятные чувства. Видите, улыбка не сходит с лица. Так что хочу спасибо сказать команде. Ребята подготовились супер, серьезно отнеслись к тому, о чем мы договаривались. И я считаю, что это для них помощь, чтобы поверить в себя», — сказал Ребко.

Специалист подчеркнул, что и раньше команда играла неплохо — за исключением игры с «Локомотивом» не было провальных матчей, во многих встречах «Факел» не заслуживал поражений.

Алексей Ребко провел первый матч в качестве главного тренера «Факела». Предыдущий наставник команды Олег Василенко был отправлен в отставку после разгрома от «Локомотива» (0:5). В РПЛ «Факел» занимает последнее место с тремя очками после 10 туров.

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