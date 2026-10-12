Мирра Андреева вошла в тройку лучших теннисисток мира

Андреева поднялась сразу на две строчки вверх, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауфф. Впереди нее только Елена Рыбакина из Казахстана и белоруска Арина Соболенко.

На минувшей неделе россиянка вышла в финал «тысячника» в Пекине, но уступила в нем китаянке Чжэн Циньвэнь — 5:7, 4:6. Поединок был достаточно равным, и у Андреевой в нем были хорошие шансы, но в решающие моменты увереннее сыграла китаянка.

«Наверное, мне нужно пересмотреть этот матч и понять, почему так произошло, попытаться улучшить свою игру и извлечь из этого урок», — сказала Мирра Андреева на пресс-конференции.

На церемонии награждения теннисистка призналась, что турнир в Пекине — один из ее самых любимых, поблагодарив зрителей за поддержку на протяжении всей недели.