Андреасян и Моряк уехали в круиз по Средиземному морю без детей

Zvezdach: Сарик Андреасян и Лиза Моряк уехали в круиз за ₽370 тысяч без детей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

42-летний режиссер Сарик Андреасян и его 31-летняя жена Лиза Моряк отправились в круиз по Средиземному морю, оставив детей дома, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

По информации источника, пара выбрала путешествие на лайнере, уровень комфорта на котором сопоставим с фешенебельным отелем.

На борту есть несколько бассейнов, джакузи, спортзал, спа-комплекс, библиотеки и шесть ресторанов. Каюты оформлены как люксовые номера или отдельные квартиры с террасой. Цена круиза начинается от €1960 (около ₽187 тысяч) за человека, итого за двоих — минимум ₽370 тысяч. Стоимость может вырасти в зависимости от маршрута. Путешествие включает посещение Ла-Специи, Монте-Карло, Сен-Тропе, Менорки, Валенсии и Барселоны.

Ранее Лиза Моряк призналась, что у Сарика Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения.

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