Слуцкий объяснил, почему не считает Марио Фернандеса предателем после перехода в «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в новом выпуске FONtour вспомнил о скандальном переходе Марио Фернандеса в «Зенит» в 2023 году, после чего армейские болельщики объявили натурализованного бразильца предателем.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год и обещал хранить верность армейскому клубу. Затем бразилец, выступавший за сборную России на чемпионате мира 2018 года, взял паузу в карьере и после не вернулся в ЦСКА, а подписал контракт с петербургским клубом.

«Я просто слишком много знаю в этой ситуации. Я его вообще полностью понимаю. Я на его стороне в этой ситуации», — сказал Слуцкий.

Тренер не стал углубляться в детали, но намекнул, что возвращения Фернандеса не хотели в самом ЦСКА.

Ранее сообщалось, что знаменитому хоккеисту Евгению Кузнецову запретили заходить в раздевалку «Трактора».