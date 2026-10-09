Арзамасова подогрела слухи о третьей беременности: поклонники заметили округлившийся живот

KP.RU: фанаты увидели округлившийся живот Лизы Арзамасовой на новом видео

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова рассекретила третью беременность: актриса показала округлившийся живот на видео, пишет KP.RU. Летом ее уже засняли с заметным животом на детском празднике, но тогда ее муж, 52-летний фигурист Илья Авербух опровергал слухи.

Поклонники заподозрили беременность и по другой причине — Арзамасова отсутствовала на свадьбе 26-летней фигуристки Евгении Медведевой. По некоторым данным, у актрисы был сильный токсикоз, поэтому она не могла посетить торжество.

По данным источников, третий ребенок пары может родиться зимой или ранней весной 2027 года.

Фото: [скриншот видео]

Арзамасова и Авербух познакомились в 2010 году, когда актрисе было всего 15 лет, а спортсмену — за 30. В 2020 году они поженились. Разница в возрасте между супругами составляет почти 22 года. Через восемь месяцев после свадьбы у пары родился сын, а в августе 2024 года — дочь. У Ильи также есть старший сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.

Ранее Лиза Арзамасова опубликовала совместные фото с Ильей Авербухом.

Актуально

Читайте также

Беременная Алена Кравец призналась, что завидует скрытности Надежды Михалковой

Беременная Алена Кравец призналась, что завидует скрытности Надежды Михалковой

Стало известно о дате и месте прощания с Сергеем Соседовым

Стало известно о дате и месте прощания с Сергеем Соседовым

Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

Продюсер Рудченко предположил, что организатор концертов Уэста может стать банкротом

Продюсер Рудченко предположил, что организатор концертов Уэста может стать банкротом

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

«Я в своем максимальном весе»: Орлова призналась, что собирается сесть на диету

«Я в своем максимальном весе»: Орлова призналась, что собирается сесть на диету

Не стало близкого друга и соседа Михаила Круга, певца Леонида Телешева

Не стало близкого друга и соседа Михаила Круга, певца Леонида Телешева

Тело 27-летнего Пресли Гербера кремировали

Тело 27-летнего Пресли Гербера кремировали

Толкалина показала фото с 25-летней дочерью от Кончаловского

Толкалина показала фото с 25-летней дочерью от Кончаловского

«Обижаться на критика неразумно»: Анфиса Чехова отреагировала на смерть Сергея Соседова

«Обижаться на критика неразумно»: Анфиса Чехова отреагировала на смерть Сергея Соседова

Сын Высоцкого не поедет на похороны Марины Влади во Францию

Сын Высоцкого не поедет на похороны Марины Влади во Францию

Добавьте mosregtoday.ru в избранное