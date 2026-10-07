«Динамо» рассталось с полузащитником сборной Грузии

Гагнидзе стал игроком бело-голубых в 2021 году после перехода из тбилисского «Динамо» за €1,5 млн. Футболист так и не смог закрепиться в основе и съездил в аренды в «Урал», «Крылья Советов», польский «Ракув» и испанскую «Гранаду». В нынешнем сезоне Гагнидзе за «Динамо» не играл.

В общей сложности полузащитник провел за московский клуб 55 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. В активе 23-летнего Гагнидзе пять матчей за первую сборную Грузии.

Ранее бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес назвал три любимых русских слова.