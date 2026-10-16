«Лада» одержала историческую победу

Тольяттинская «Лада» впервые в эпоху КХЛ обыграла петербургский СКА. Причем для этого волжанам хватило единственной шайбы. Всего лишь за секунду перед сиреной на второй перерыв нападающий Николай Макаров реализовал большинство — 1:0.

На протяжении большей части третьего периода «Лада» дружно оборонялась и отстояла победный счет. В заключительный игровой отрезок преимущество по броскам у гостей было пятикратным (15-3), но голкипер Никита Подскребалин стал одним из героев матча, оформив шатаут. Всего за матч он отразил 36 бросков.

У СКА же наметились серьезные проблемы в атаке — команда Игоря Ларионова второй матч подряд уходит с площадки без единой заброшенной шайбы. В предыдущем матче армейцы не смогли распечатать ворота «Северстали» (0:2).

«Лада» одержала лишь вторую победу в сезоне, у тольяттинцев восемь очков и предпоследнее место в Западной конференции КХЛ. В матче со СКА волжане прервали серию из 10 поражений подряд.

А вот неудачная серия армейцев продолжилась. Поражение от «Лады» стало пятым подряд. СКА занимает восьмое место на Западе с 17 очками.

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