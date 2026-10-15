Сафонов оценил игру «Манчестер Сити» — ПСЖ

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов записал обращение к болельщикам после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», в которой парижане одержали гостевую победу со счетом 4:2.

Сафонов показал опустевшие после матча трибуны «Этихада» в Манчестере и высказался об игре.

«С победой всех! Мне кажется, суперматч был. Лично мне очень понравилось, было очень интересно. Спасибо всем, кто болел и смотрел», — сказал Сафонов.

Российский голкипер пропустил два мяча от Эрлинга Холанда, но при этом сделал шесть спасений и получил высокие оценки от экспертов. Особенно впечатлил момент, когда Сафонов парировал удар в упор от норвежского супербомбардира.