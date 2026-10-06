Рудковская назвала Бузову «невероятной трудягой» после стадионного шоу в столице

51-летняя продюсер Яна Рудковская высоко оценила первое стадионное шоу 40-летней Ольги Бузовой в Москве, передает Super. Своим мнением она поделилась в личном телеграм-канале.

Рудковская отметила эмоциональный момент, когда Бузова расплакалась и рассказала о необходимости «собирать себя по кусочкам». По словам Яны, Ольга — невероятная трудяга, и она подчеркнула колоссальный объем работы, проделанной для шоу.

«Такой труд под силу оценить только профессионалам. Да, работа проведена действительно колоссальная! Оля, ты молодец!», — отметила Рудковская.

Подготовка выступления длилась два года. Для шоу создали трехэтажную сцену и 200-метровую авансцену — самую длинную в истории российских выступлений. В оформлении программы использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ). За хореографию отвечала танцовщица Анна Соул из команды певицы Анны Асти.

Бузова решила отказаться от приглашенных артистов и не включать в программу дуэты. Певица объяснила, что шоу посвящено ее личному творческому пути, поэтому она хотела провести его без звездных гостей.

Ранее сестра Ольги Бузовой высказалась о воспитании дочери.