«Полноценно мы виделись год назад»: дочь Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном

VOICE: дочь Шукшиной призналась, что больше года не общается с 11-летним сыном

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

37-летняя Анна Шукшина, дочь заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной, больше года не общалась с 11-летним сыном, сообщает VOICE.

Сейчас Анна судится с бывшим мужем Константином Трегубом. Судебные разбирательства касаются опеки над ребенком. Шукшина призналась, что пять лет назад разрешила сыну временно пожить в новой семье отца из-за сложной финансовой ситуации, после чего потеряла с ним связь. По словам спортсменки, последний год бывший муж не позволяет ей ни видеться с сыном, ни созваниваться с ним.

«Это какой-то страшный сон! Последняя наша встреча была в начале этого года в суде — на полминутки. Я подошла к нему, обняла и сказала на ушко, что я его люблю. Это я даже за встречу не считаю, а полноценно мы виделись год назад», — возмутилась Шукшина.

Разбирательства длятся полтора года, сейчас Анна ждет проведения психологической экспертизы, которую должны пройти оба родителя и сам мальчик. Она надеется, что психологи оценят поведение экс-супруга. Сам Трегуб хочет лишить Анну родительских прав, так как считает, что в ее жизни на первом месте спортивный зал и телешоу.

Анна и Константин познакомились в студенческие годы, поженились в 2013 году. 21 ноября 2014 года у них родился сын. После развода Анна жила на съемной квартире, получала алименты в размере ₽7 тысяч и подрабатывала фитнес-тренером.

Ранее сообщалось, что бывший муж звезды «Женщины кошки» Холли Берри обвинил ее в издевательстве над их сыном.

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