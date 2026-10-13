Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги

40-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками подробностями о состоянии своего колена, пишет «ТВ Mail».

Артистка опубликовала пост в социальной сети, в котором описала, как прошел ее визит в центр эстетической медицины. По словам Ольги, врач пришел в ужас, когда увидел ее ногу.

Бузова призналась, что уже давно привыкла к состоянию своего колена, но все равно каждый раз смотрит на него со слезами. Несмотря на это, она старается не показывать боль публике и продолжает заниматься творчеством.

Певица отметила, что болевые ощущения в колене начались у нее еще в сентябре. Однако это не помешало ей выходить на сцену и танцевать в своих шоу. Телеведущая отметила, что ей пришлось преодолевать дискомфорт ради выступлений. Сейчас она прошла необходимые процедуры для восстановления.

Ранее Ольга Бузова призналась, что не знает, где встретить подходящего мужчину.