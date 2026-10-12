«Динамо» во главе таблицы, битва «Зенита» и «Краснодара»: что произошло в 10-м туре РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) вернулась после продолжительной паузы на матчи сборной. 10-й тур чемпионата принес смену лидера. Возглавлявший турнирную таблицу с начала чемпионата «Краснодар» пропустил вперед «Динамо» и ЦСКА.

Дуумвират лидеров

«Динамо» и ЦСКА набрали по 22 очка, но на первой строчке находятся бело-голубые. Команда Сандро Шварца одержала непростую победу в Казани — 1:0. На 30-й минуте мяч в свои ворота переправил защитник «Рубина» Жахонгир Урозов. Вскоре хозяева остались в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова, но «Рубин» надежно играл в обороне, и моментов почти не возникало.

В концовке матча составы сравнялись — красную карточку получил защитник «Динамо» Рубенс. Это стало сигналом для активизации со стороны «Рубина», но навал на последних минутах результата не принес.

Гораздо проще сложился матч для ЦСКА, который принимал на своем поле одного из аутсайдеров турнира — «Родину». У армейцев блеснул Иван Обляков. Капитан ЦСКА сначала ассистировал Данилу Круговому, а затем сам оформил дубль, второй в сезоне. 3:0 — уверенная победа ЦСКА. А Джонатан Альба, на днях возглавивший «Родину», начинает карьеру в новом клубе с крупного поражения.

Эпичная битва в «Краснодаре»

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Краснодар» и «Зенит» провели выдающийся матч, достойный фаворитов чемпионата. В начале его доминировали петербуржцы. Максим Глушенков еще в первом тайме оформил дубль, а в начале второго свой гол забил и Александр Соболев.

«Краснодар» сумел собраться и возродил интригу. Вскоре Батчи отыграл один мяч, и хозяева перехватили инициативу. Джон Кордоба сократил счет до минимума, и «Зенит» оказался заперт в своей штрафной. Выстоять помогло удаление Витора Тормены после просмотра ВАР. 3:2 — «Зенит» догнал «Краснодар» по очкам.

Матч получился горячим. Нередкими были стычки между футболистами, споры с арбитром. В итоге Инал Танашев раздал игрокам семь желтых карточек, помимо удаления Тормены.

Осечка «Спартака»

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

«Спартак» мог выйти в лидеры, но неожиданно потерял очки в Самаре. Уже на 24-й Александр Максименко, выйдя из ворот, снес Амара Рахмановича, который убегал забивать в пустые ворота. Вероятно, голкипер красно-белых шел на красную карточку сознательно.

Оставшись в меньшинстве, «Спартак» отдал инициативу хозяевам и в первом тайме об атаках не помышлял. Во второй половине красно-белые стали все же выбираться поближе к воротам соперника, и Манфред Угальде забил с помощью рикошета. Но победу «Спартак» не удержал, на 86-й минуте Мартин Крамарич проткнул мяч мимо Ильи Помазуна, который был признан лучшим игроком матча, не раз выручив спартаковцев.

«Спартак» при неважной игре все-таки имел шанс увезти победу, но впечатляющий прорыв Игоря Дмитриева завершился ударом рядом со штангой.

«Локомотиву» воздалось за все несчастья

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«Локомотив» вдоволь настрадался в этом сезоне, и матч в Воронеже против «Факела» складывался для железнодорожников непросто, до середины первого тайма команда выглядела растерянно. Но наконец-то и повезло. «Локомотив» забил четыре гола первыми четырьмя ударами и разгромил соперника — 5:0. Николай Комличенко оформил дубль, забили также Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погостнов, а Сергей Пиняев и Зелимхан Бакаев оформили по две результативные передачи.

«Факел» же после разгрома отправил в отставку главного тренера Олега Василенко. Исполняющим обязанности назначен 40-летний Алексей Ребко.

Другие результаты и турнирное положение

Фото: [ ФК «Оренбург» ]

Неожиданностью стал разгром «Оренбургом» неуступчивого махачкалинского «Динамо» (4:0). Два гола забил Хорди Томпсон, по разу отличились Джон Паласиос и Гедеон Гузина.

«Ростов» обыграл «Акрон» (1:0) в первом матче под руководством Дмитрия Кириченко. Единственный мяч в конце первого тайма со штрафного положил Иван Комаров.

«Ахмат» и «Балтика» завершили матч нулевой ничьей.

«Динамо» и ЦСКА возглавляют турнирную таблицу с 22 очками, причем армейцы остаются единственной командой, ни разу не проигравшей в чемпионате. По 21 баллу у «Зенита» и «Краснодара», «Спартак» с 20 очками откатился на пятое место.

Лидеры прилично оторвались от пелотона. Далее следуют сразу пять команд с 12 очками — махачкалинское «Динамо», «Балтика», «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов». По 11 очков у «Ахмата» и «Ростова».

«Локомотив» все еще остается в зоне стыковых матчей (10 очков), как и «Акрон» (8). В зоне вылета находятся «Родина» (5) и «Факел» (3).