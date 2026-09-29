Агент Маньяков рассказал о закрытых для российских футболистов чемпионатах

Переговоры о переходе российских футболистов в три ведущих португальских клуба летом завершились без сделок из-за политических факторов. Об этом футбольный агент Александр Маньяков сообщил на конференции «Футконф-2026», организованной ФНЛ (информация есть у « Газеты.Ru »).

По словам агента, речь шла о «Спортинге», «Бенфике» и «Порту». Все три клуба, как отметил Маньяков, сообщили о нежелании рассматривать российских игроков. Он связал ситуацию в том числе с позицией крупных международных партнеров клубов.

Маньяков также заявил, что для российских футболистов фактически закрыты рынки Англии и Германии. При этом он отметил, что ситуация с доступностью европейских чемпионатов различается и не ограничивается отдельными случаями.

Летом полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков перешел в турецкий «Галатасарай» за €20 млн. Другой российский игрок, Эдуард Сперцян из «Краснодара», продолжил карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Головин раскрыл свою позицию по поводу перехода в «Спартак».