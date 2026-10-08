Не стало звезды «Спасенных звонком» Денниса Хаскинса

В возрасте 75 лет скончался американский актер Деннис Хаскинс. О смерти сообщил его агент Джей Шахтер, пишет Super.ru. Он отметил, что Деннис искренне любил фанатов и всегда находил для них время. Шахтер признался, что сильно переживает утрату.

Хаскинс родился 18 ноября 1950 года в Чаттануге. Окончил школу Notre Dame High School и Университет Теннесси. В конце 1970-х Деннис сыграл агрессивного посетителя ресторана в пилотном эпизоде телесериала CBS «Герцоги Хаззарда».

В 1987 году Хаскинс начал играть Ричарда Белдинга — директора школы в ситкоме Disney Channel «Доброе утро, мисс Блисс», который позже переделали в шоу NBC «Спасенные звонком». Эта роль стала самой запоминающейся в карьере актера.

Точная причина смерти Денниса не названа. По некоторым данным, около восьми лет назад у него начались проблемы со здоровьем — предположительно, он боролся с болезнью Паркинсона, но не привлекал внимания к своему недугу.

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