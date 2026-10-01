Кросби в 20-м сезоне вывел на площадку «Питтсбург» в качестве капитана: рекорд НХЛ всех времен

Капитан «Питтсбурга» Кросби установил рекорд НХЛ всех времен

Культура и спорт

Фото: [ХК «Питтсбург Пингвинз»]

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил единоличный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), начав 20-й сезон в качестве капитана команды.

39-летний Кросби вывел «Питтсбург» с нашивкой «К» в первом матче сезона против «Филадельфия Флайерз» (7:0). Канадец превзошел достижение Стива Айзермана, который 19 лет капитанил в «Детройт Ред Уингз».

Также Кросби стал соучастником еще одного достижения. Вместе с Евгением Малкиным и Крисом Летангом он установил рекорд лиги по количеству совместных побед (494). Ранее рекорд оставался за игроками «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтоном, Джо Павелски и Марком-Эдуардом Власиком.

В важном для себя матче Кросби отметился результативной передачей. Всего в 1421 матче в НХЛ капитан «Пингвинов» набрал 1762 (654+1108) очка.

Российские игроки «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов в матче с «Филадельфией» отметились заброшенными шайбами.

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