Кросби в 20-м сезоне вывел на площадку «Питтсбург» в качестве капитана: рекорд НХЛ всех времен

39-летний Кросби вывел «Питтсбург» с нашивкой «К» в первом матче сезона против «Филадельфия Флайерз» (7:0). Канадец превзошел достижение Стива Айзермана, который 19 лет капитанил в «Детройт Ред Уингз».

Также Кросби стал соучастником еще одного достижения. Вместе с Евгением Малкиным и Крисом Летангом он установил рекорд лиги по количеству совместных побед (494). Ранее рекорд оставался за игроками «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтоном, Джо Павелски и Марком-Эдуардом Власиком.

В важном для себя матче Кросби отметился результативной передачей. Всего в 1421 матче в НХЛ капитан «Пингвинов» набрал 1762 (654+1108) очка.

Российские игроки «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов в матче с «Филадельфией» отметились заброшенными шайбами.