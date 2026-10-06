Шестеркин стал главным героем первой недели в НХЛ: голкипер надежно защищал свои ворота и поражал чужие

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан лучшим игроком первой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин одержал две победы в трех матчах, отразил 93,4% бросков по своим воротам, пропуская лишь 1,67 шайбы за матч. Более того, вратарь отличился и в атаке, на счету Шестеркина уже гол и результативная передача.

Как это было

Вратарские подвиги 30-летнего россиянина давно никого не удивляют. В 2022 году Шестеркин получил «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю), а 2024-м стал самым высокооплачиваемым голкипером мира, подписав новый контракт с ежегодной зарплатой в $11,5 млн.

В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) Шестеркин исполнил давнюю мечту — забросил шайбу в матче НХЛ. Игра складывалась удачно для «Рейнджерс», команда быстро повела в счете, а затем удерживала преимущество — в первую очередь, благодаря отменной игре своего вратаря. В концовке встречи «Тампа» сняла вратаря. Шестеркин оценил ситуацию и броском по верху направил шайбу через всю площадку — точность оказалась ювелирной.

Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]

Результативный балл Шестеркин записал на свой счет и в игре с «Юта Маммот» (4:2). Ситуация была похожей — соперник также снял вратаря. На этот раз Шестеркин расчетливым пасом начал атаку своей команды.

Получилась забавная статистика. В «Рейнджерс» только у четырех полевых игроков — Адама Фокса, Мики Зибанежада, Гэйба Перро и Эели Толванена — набранных очков больше, чем у Шестеркина. При этом все они сыграли по четыре игры, а Шестеркин в одном матче уступил место в воротах Дилану Гаранду. У самого дорогого нападающего «Рейнджерс» Павла Дорофеева идентичные с вратарем показатели — 1+1.

Дыр-дыр с Дацюком

Игорь Шестеркин — лучший вратарь современности по игре клюшкой. Результативные баллы за передачи иногда прилетают вратарем. Допустим, отбил голкипер шайбу, и тут же получилась молниеносная контратака. Но вратарь «Рейнджерс» именно сознательно начинает атаки своей команды.

Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в своем блоге на «Спортсе» раскрыл природу такие редких навыков у Шестеркина.

«Я работал с ним в сборной России и СКА, и в Санкт-Петербурге после тренировок он скидывал вратарскую форму, брал перчатки, обычную клюшку и играл «дыр-дыр» против таких ребят, как Павел Дацюк, Сергей Плотников, Андрей Кузьменко и Наиль Якупов. И играл на равных, был совсем не хуже! Вот откуда взялось это умение делать передачи на пол площадки и так уверенно владеть клюшкой. Опыт игры 3 на 3 или 4 на 4 против Дацюка бесследно не проходит», — написал Воробьев.

Специалист отметил, что «игровые» вратари — это вообще специфика российской школы. В школах они играют в баскетбол и футбол, всесторонне развиваются, поэтому у них развивается особое мышление, позволяющее быстро оценивать ситуацию, действовать при необходимости нестандартно. Неслучайно, российские вратари — каждый год претенденты на «Везину». Действующим ее обладателем, напомним, является Андрей Василевский из «Тампы».

Главная надежда команды

«Рейнджерс» провалили прошлый сезон, не попав в плей-офф. Сказалась травма Шестеркина, а по ходу нью-йоркцы обменяли своего главного созидателя Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». И сейчас от команды не ждут многого, ее статус несколько размыт: нельзя сказать, что «Рейнджерс» ушли в глухую перестройку, но и в число контендеров точно не входят.

Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]

Команда Шестеркина удачно стартовала — три победы в четырех матчах. Это должно придать уверенности и энтузиазма команде, в составе которой немало молодых игроков. Но обманываться не стоит: в большинстве игр «Рейнджерс» придется много обороняться, и на вратарскую бригаду во главе с Шестеркиным ляжет огромная ответственность. И здорово, что россиянин так куражно начал новый сезон. У вратарей многое зависит от настроения, психологического состояния, а уж в мастерстве Шестеркина никто не сомневается.

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