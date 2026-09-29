Глушенков назвал лучшего футболиста РПЛ после отъезда Батракова в Турцию

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков в интервью «Матч ТВ» назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги. По его мнению, после отъезда Алексея Батракова в «Галатасарай» таковым является его одноклубник Александр Соболев.

«Потому что он просто Саша. Плохой Саша», — объяснил свой выбор Глушенков.

Он считает, что нападающий окончательно адаптировался в «Зените» и теперь забивает практически в каждом матче. На данный момент Глушенков поставил Соболева выше Джона Кордобы, что подтверждает статистика. Нападающий «Зенита» возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ с семью голами, на втором месте сам Глушенков с шестью забитыми мячами.

Ранее на тренировке сборной России Соболев в шутку повздорил с полузащитником «Монако» Александром Головиным.