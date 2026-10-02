Экс-муж звезды «Женщины кошки» Холли Берри обвинил ее в издевательстве над их сыном
RadarOnline: экс-муж Холли Берри потребовал через суд полной опеки над их сыном
Фото: [соцсети]
Бывший муж 60-летней звезды Холли Берри, актер Оливье Мартинес, подал в суд, требуя полной опеки над их 12-летним сыном, сообщает RadarOnline.
Поводом стал инцидент, который, по версии Мартинеса, произошел 26 сентября. В тот день Холли заметила, что сын играет в очках виртуальной реальности, и потребовала прекратить. Подросток не спешил выполнять просьбу, и между ними началась перепалка.
По утверждению Мартинеса, в ходе конфликта Берри схватила сына за шею, выкрикивая: «Ну и кто тут теперь главный?» — и требовала, чтобы он сдался.
После этого мальчик стал собирать вещи и одновременно написал отцу с просьбой немедленно его забрать. Как утверждается, Берри в ответ кричала, что сын не имеет права брать вещи, потому что купила их она.
По результатам первых судебных разбирательств Берри временно запрещено приближаться к Оливье Мартинесу и сыну. Видеться с ребенком она сможет дважды в неделю и по выходным — до следующего заседания, назначенного на 16 октября. Пока мальчик будет жить с отцом.
Мартинес выразил сомнения в адекватности бывшей супруги и предположил, что к случившемуся могло привести злоупотребление алкоголем. Сторона защиты Берри, в свою очередь, заявила, что обвинения ложные и представляют собой попытку манипулировать общим ребёнком.
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