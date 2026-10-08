Бланко пожаловался на Гомес и нарвался на хейт

38-летний музыкант Бенни Бланко подвергся жесткой критике в соцсетях из-за рассказа о том, как он и его 34-летняя жена, певица Селена Гомес официально стали парой, передает Super.

На одном из подкастов продюсер вспомнил, что Селена разбудила его в 3:30 утра и спросила, кем они друг другу приходятся. Бланко сначала не понял вопроса и ответил «Не знаю», а затем признался, что осознал статус отношений только тогда, когда Гомес спросила, что ей сказать о их связи, если ее об этом спросят.

«У меня особо не было выбора», — признался Бланко.

Эта фраза вызвала бурю негодования в соцсетях. Пользователи восприняли слова продюсера не как шутку, а как намек на то, что он почувствовал себя вынужденным сделать отношения официальными.

«Селена заслуживает гораздо лучшего», «Он никогда не перестанет ее унижать», «Из всего постыдного, что он о ней говорил… это самое худшее», — написала поклонники Гомес.

Ранее Бенни уже попадал в неловкие ситуации: он демонстративно показывал свои грязные ноги в выпуске подкаста и назвал самой привлекательной знаменитостью Марго Робби, а не свою жену.

Ранее голливудская звезда Меган Фокс подверглась критике из-за старого видео.