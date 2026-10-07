«У меня был шок»: Анна Калашникова рассказала о неприятной ситуации во время поездки в Европу

lady.mail: у Анны Калашниковой украли чемодан с дорогими украшениями в Европе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

42-летняя светская львица Анна Калашникова стала жертвой дерзкой кражи во время путешествия по Европе, сообщает «Леди.Mail».

Модель рассказала, что следовала из Монако в Милан с двумя пересадками. В поезде она везла два чемодана: меньший находился рядом с ней, а больший — на некотором расстоянии. За 7,5 часа пути ничего подозрительного не произошло.

Калашникова вспоминает, что на первой пересадке все было в порядке, а на второй, по всей видимости, злоумышленники и совершили кражу. Прибыв в Милан, Анна обнаружила, что большой чемодан исчез. В нем, по ее словам, находились ювелирные изделия и вещи известных марок на сумму свыше $60 тысяч.

«Я поискала его в вагоне, но ничего не было. У меня был шок. Я просто в это не поверила. Случаи с кражей в Европе уже со мной случались, поэтому я теперь предельно осторожна», — рассказала она.

Телеведущая подчеркнула, что чемоданы все время были в зоне видимости, и она не понимает, как их могли украсть. Анна обратилась в полицию, но не стала афишировать этот факт. Однако, по ее словам, за более чем месяц правоохранительные органы не предприняли никаких действий: украшения и вещи до сих пор не найдены.

Знакомые Калашниковой предположили, что камеры видеонаблюдения в поезде могли быть нерабочими, и поэтому полиция не будет заниматься поиском. Сама модель в растерянности вышла из поезда и даже не смогла вернуться в вагон.

Ранее блогер Валерия Чекалина предупредила о мошенничестве с ее брендом косметики.

Актуально

Читайте также

Состояние Тарасовой: Губерниев верит в профессионализм врачей

Состояние Тарасовой: Губерниев верит в профессионализм врачей

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом

«Он не был вспыльчивым»: героиня «голого» снимка с Самойловой и Джиганом раскрыла всю правду об их отношениях

«Он не был вспыльчивым»: героиня «голого» снимка с Самойловой и Джиганом раскрыла всю правду об их отношениях

Защита иноагента Моргенштерна предложила взыскать с него штраф со спецсчета

Защита иноагента Моргенштерна предложила взыскать с него штраф со спецсчета

Стало известно о возможном участии сына Орбакайте в СВО

Стало известно о возможном участии сына Орбакайте в СВО

«Продано лишь 12% билетов»: концерт Лаймы Вайкуле в Эстонии отменили

«Продано лишь 12% билетов»: концерт Лаймы Вайкуле в Эстонии отменили

Солист «Иванушки International» Туриченко признался, что постоянно устает после рождения сына

Солист «Иванушки International» Туриченко признался, что постоянно устает после рождения сына

36-летней американке, устроившей стрельбу у дома Рианны, предъявили обвинение

36-летней американке, устроившей стрельбу у дома Рианны, предъявили обвинение

«Фокус сместился на внутреннее состояние»: Валиева рассказала, как изменилась ее жизнь за четыре года

«Фокус сместился на внутреннее состояние»: Валиева рассказала, как изменилась ее жизнь за четыре года

Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Самойловой

Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Самойловой

Звезда сериала «Чудо» Ида Галич показала, как выглядит ее живот после вторых родов

Звезда сериала «Чудо» Ида Галич показала, как выглядит ее живот после вторых родов

«Не жили богато, нечего и начинать»: 53-летняя Голубкина высказалась о косметологических процедурах

«Не жили богато, нечего и начинать»: 53-летняя Голубкина высказалась о косметологических процедурах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное