«У меня был шок»: Анна Калашникова рассказала о неприятной ситуации во время поездки в Европу

Модель рассказала, что следовала из Монако в Милан с двумя пересадками. В поезде она везла два чемодана: меньший находился рядом с ней, а больший — на некотором расстоянии. За 7,5 часа пути ничего подозрительного не произошло.

Калашникова вспоминает, что на первой пересадке все было в порядке, а на второй, по всей видимости, злоумышленники и совершили кражу. Прибыв в Милан, Анна обнаружила, что большой чемодан исчез. В нем, по ее словам, находились ювелирные изделия и вещи известных марок на сумму свыше $60 тысяч.

«Я поискала его в вагоне, но ничего не было. У меня был шок. Я просто в это не поверила. Случаи с кражей в Европе уже со мной случались, поэтому я теперь предельно осторожна», — рассказала она.

Телеведущая подчеркнула, что чемоданы все время были в зоне видимости, и она не понимает, как их могли украсть. Анна обратилась в полицию, но не стала афишировать этот факт. Однако, по ее словам, за более чем месяц правоохранительные органы не предприняли никаких действий: украшения и вещи до сих пор не найдены.

Знакомые Калашниковой предположили, что камеры видеонаблюдения в поезде могли быть нерабочими, и поэтому полиция не будет заниматься поиском. Сама модель в растерянности вышла из поезда и даже не смогла вернуться в вагон.

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