«Попытка остановить эскалацию»: «Металлург» отстранил главного тренера Разина
«Металлург» отстранил главного тренера Разина из-за конфликта с игроками
Фото: [ХК «Металлург»]
Магнитогорский «Металлург» объявил об отстранении главного тренера Андрея Разина. Временно руководить командой будет Владимир Воробьев.
«Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ с 19 очками после 13 матчей, однако успешная игра команды не смогла сгладить противоречия между хоккеистами и тренером. Игроки не могли принять стиль руководства Разина, который не исключал грубости и прямых оскорблений. В итоге конфликты выплеснулись за пределы клуба.
Директор хоккейного клуба Алексей Жлоба подчеркнул, что это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое поможет остановить эскалацию в отношениях игроков и тренера и в спокойной обстановке попытаться найти компромисс.
Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал поведение Разина, назвав его «игрой с огнем».