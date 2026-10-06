«Попытка остановить эскалацию»: «Металлург» отстранил главного тренера Разина

«Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ с 19 очками после 13 матчей, однако успешная игра команды не смогла сгладить противоречия между хоккеистами и тренером. Игроки не могли принять стиль руководства Разина, который не исключал грубости и прямых оскорблений. В итоге конфликты выплеснулись за пределы клуба.

Директор хоккейного клуба Алексей Жлоба подчеркнул, что это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое поможет остановить эскалацию в отношениях игроков и тренера и в спокойной обстановке попытаться найти компромисс.

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал поведение Разина, назвав его «игрой с огнем».