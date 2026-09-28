Онкобольная Маргарита Симоньян перенесла операцию

Главный редактор RT, 46-летняя журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию, пишет ТАСС со ссылкой на ее телеграм-канал.

Симоньян также извинилась за то, что «выпала из эфира». Она добавила, что только начинает приходить в себя после больницы.

В сентябре Маргарита уже сообщала, что год назад перенесла операцию, и ей предстоит еще четыре года гормональной терапии с тяжелыми побочными эффектами. По ее словам, по итогам контрольного обследования врачи зафиксировали ремиссию рака молочной железы, но курс лечения продолжается.

Напомним, рак молочной железы у Симоньян диагностировали год назад, после смерти мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Маргарита признавалась, что диагноз стал для нее полной неожиданностью, но допустила, что болезнь может быть связана с сильным стрессом.

Ранее сообщалось, что на Кунцевском кладбище установили памятник Тиграну Кеосаяну.