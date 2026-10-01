«Краснодар» обратился в РФС с просьбой пересмотреть формат Кубка: «быки» против финала исключительно в Москве

«Краснодар» выступил против проведения финала Кубка исключительно в Москве

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

«Краснодар» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением пересмотреть формат проведения финала Кубка России. По данным «РБ Спорт» , «быки» возмущены тем, что решающий матч проводится непременно в Москве.

В последние пять лет финал проводился только на самом большом стадионе страны «Лужники». В регламенте Кубка России нет привязки к конкретному географическому месту, отдельное решение принимается исполкомом РФС.

При этом в «Краснодаре» отдают себе отчет, что их просьба вряд ли будет удовлетворена: матч в «Лужниках» собирает максимальное количество зрителей, что приносит РФС немалую прибыль. Кроме того, традиция проводить финалы в «Лужниках» тянется еще с советских времен.

В суперфинале Кубка России 2026 года «Краснодар» в серии послематчевых пенальти уступил «Спартаку». «Быки» трижды в своей истории играли в финале Кубка (дважды — на «Лужниках»), но ни разу не смогли завоевать трофей.

Ранее голкипер Матвей Сафонов рассказал, с кем из игроков «Краснодара» у него возникали конфликты.

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