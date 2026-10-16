Хет-трик Марченко, Капризов сохранил лидерство в снайперском споре: русский день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь на 16 октября прошли 11 матчей регулярного чемпионата. Во многих из них на виду были российские хоккеисты.

Марченко начал отрабатывать вложения «Торонто»

Первой звездой матча «Торонто» — «Баффало» стал стол российских нападающий хозяев Кирилл Марченко, оформивший хет-трик за новый клуб. Правда, даже это не спасло его команду — поражение 4:5.

Марченко перешел в «Торонто» перед самым началом сезона в результате масштабного обмена. Канадский клуб подписал с ним контракт до 2033 года с кэпхитом $12,5 млн. Столь высокую зарплату россиянин начнет получать со следующего сезона, но начал отрабатывать вложенные в него средства уже сейчас. В его активе 9 (4+5) баллов в восьми матчах.

В матче «Миннесоты» отличились четыре россиянина

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

В матче «Миннесота» — «Сент-Луис» (5:4) в составе «Уайлд» отметились набранными очками. Естественно, тон задавал Кирилл Капризов, записавший на свой счет гол и два ассиста. Всего у российского нападающего уже 14 (9+5) в восьми матчах. С девятью голами он продолжает единолично лидировать в снайперской гонке НХЛ, на одну шайбу опережая Кайла Коннора из «Виннипега».

Поддержали лидера команды и другие россияне. Данила Юров забросил третью шайбу в сезоне, Максим Шабанов и Яков Тренин заработали по ассистентскому баллу. Причем для Тренина это первое результативное действие в сезоне. Стоит отдельно отметить и Шабанова, хорошо влившегося в новую команду после не очень удачного сезона в «Айлендерс». В его активе уже 5 (2+3) очков.

Варламов стал звездой матча, несмотря на поражение

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Айлендерс» ]

В отчетный игровой день клубы задействовали трех российских голкиперов. Семен Варламов был назван второй звездой матча «Оттава» — «Айлендерс» (1:2 Б). Вратарь «Островитян» отразил 18 из 19 бросков. Первой же звездой стал его оппонент из «Сенаторз» Линус Улльмарк, выигравший серию буллитов.

Очередную победу одержал Андрей Василевский. Его «Тампа» в овертайме обыграла «Сиэтл» (4:3). Впрочем, в актив этот матч голкипер «Молний» вряд ли может себе занести: счет в игре был открыт после его грубой ошибки.

У Сергея Бобровского из «Торонто» в игре с «Баффало» (4:5) работы было немало, и ветеран справился не со всей, отразив 29 бросков из 34.

Ассистентский хет-трик Барбашева и другие достижения

Фото: [ НХЛ ]

«Вегас Голден Найтс» уверенно шагают по турнирной дистанции, лидируя с 14 очками во всем чемпионате, а помогает им в этом нападающий Иван Барбашев. В матче с «Калгари» (6:2) россиянин записал на свой счет три результативные передачи. Барбашев в этом сезоне еще не забивал, зато результативных баллов за ассисты набрал уже целых семь, вровень с Никитой Кучеровым из «Тампы».

Лидер «Молний», кстати, набирал очки в первых пяти матчах подряд, но вот уже вторую игру как не смог пополнить свой лицевой счет. Причем в игре с «Сиэтлом» Кучеров был самым активным в команде, совершив восемь бросков в створ.

По шайбе забросили в отчетном дне Павел Дорофеев («Рейнджерс»), Арсений Грицюк («Нью-Джерси»), Илья Михеев («Тампа»), Матвей Мичков («Филадельфия») и Шакир Мухамадуллин («Эдмонтон»). Для последнего гол стал первым за новый клуб. Летом российский защитник перешел в «Ойлерз» из «Сан-Хосе» в обмен на Дарнелла Нерса.

Матвей Гридин из «Калгари» отметился баллом за результативную передачу.