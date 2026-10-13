Обладателю Кубка Стэнли Кузнецову запретили заходить в раздевалку «Трактора»

Ведущий шоу «Это хоккей, брат!» Дмитрий Федоров рассказал, что известному нападающему Евгению Кузнецову запретили заходить в раздевалку челябинского «Трактора», воспитанником которого он является.

6 октября Кузнецов побывал на матче «Трактора» с «Амуром» (1:2). По утверждению Федорова, хоккеист был в нетрезвом виде. Когда игра закончилась хоккеист отправился в раздевалку челябинской команды.

Охрана не стала останавливать его, поскольку Кузнецов — легенда Челябинска. Однако после его визита секьюрити даны строжайшие указания: Кузнецова не пускать.

В начале октября Евгений Кузнецов расторг контракт с новосибирской «Сибирью» по соглашению сторон. Позже мать хоккеиста объяснила, что он сделал это из-за тяжелой болезни отца.