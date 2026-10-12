«Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом»: Диброва шокировала заявлением об одежде дочери Товстика

Конфликт между бизнесменом Романом Товстиком и его бывшей женой Еленой разгорелся с новой силой. Поводом стало обвинение в похищении их 10-летней дочери, пишет Teleprogramma.org.

Накануне Елена заявила, что Роман забрал девочку прямо из школы перед судебным заседанием. Новая возлюбленная Товстика, Полина Диброва, вступилась за него и описала внешний вид ребенка.

«Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом. Я лично видела. Шок», — заявила модель.

Сам Товстик категорически отверг обвинения в похищении. Он утверждает, что Елена блокирует его общение с детьми: не дает созвониться, запрещает няням контактировать с ним и не пускает в поселок, где он живет.

По словам бизнесмена, он приехал в школу, а дочь сама бросилась к нему на шею. Товстик подчеркнул, что имеет право забирать детей на четные выходные и пообещал вернуть дочь матери в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в суде прошло предварительное слушание по делу между Еленой Товстик и Полиной Дибровой.