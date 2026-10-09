Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

StarHit: Суханкина заявила в суде, что исполняет песни «Миража» под фонограмму

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

62-летняя бывшая солиста группы «Мираж» Маргарита Суханкина заявила в суде, что исполняет песни группы под фонограмму. Об этом стало известно в рамках серии разбирательств между артистами, организаторами концертов и правообладателями, начавшихся летом, пишет StarHit.

Продюсер, автор музыки и основатель «Миража» Андрей Литягин утверждает, что Суханкина не вправе петь его произведения без согласования. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе иск Литягина и ООО «Мираж-Медиа» к предпринимателю Армену Товмасяну.

Организатор концертов обязан выплатить ₽16,6 млн за публичное использование песен. Представители «Миража» называют сумму беспрецедентной.

В рамках другого дела певица заявила, что ее выступления в музыкально-театральном представлении «Музыка нас связала» изначально были зрелищным номером по сценарию — она никогда не пела вживую, а выступала под полную фонограмму «плюс» в своем исполнении. По мнению артистки, формат номера снимает с нее претензии.

Правообладатель считает, что независимо от формата исполнения — живого или под фонограмму — любое публичное исполнение песен требует лицензии. Без разрешения на использование произведений исполнение считается нарушением авторского права.

Ранее сообщалось, что сооснователь «Комбинации» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве с песнями.

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