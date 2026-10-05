Юран хочет пригласить Дзюбу в «Урал»: готов разрешить играть только в домашних матчах

Главный тренер «Урала» Сергей Юран в интервью «Чемпионату» заявил, что готов пригласить нападающего Артема Дзюбу в свою команду в зимнее трансферное окно.

38-летний рекордсмен российского футбола по окончании прошлого сезона расстался с «Акроном» и не нашел себе новую команду. Юран рассказал, что он через своих приятелей узнавал возможность пригласить Дзюбу в свою команду. Тренер получил ответ: нападающий готов поиграть год-два, но не хочет уезжать из Москвы.

Юран признался, что готов обсудить даже такой вариант, чтобы Дзюба играл только домашние матчи. Специалист заявил, что в зимнее трансферное окно хочет еще раз вернуться к кандидатуре опытного форварда.

«Впереди зимняя пауза, мы открыты», — сказал Сергей Юран.

«Урал» идет на втором месте в Первой лиге с 25 очками в 21 матче. Артем Дзюба официально о завершении карьеры не объявлял, хотя и допускает такой вариант.