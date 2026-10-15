В Британии начался судебный процесс по делу комика Рассела Брэнда

Брэнду инкриминируют три эпизода изнасилования, три случая сексуализированного насилия и одно непристойное действие. Все они относятся к периоду с 1999 по 2009 год.

Прокурор Риэль Кармы-Джонс заявила в суде, что некоторые женщины оказывали сопротивление и прямо говорили «нет», а у других не было возможности отреагировать на домогательства. Однако Брэнд игнорировал их реакцию. По словам прокурора, у артиста было «неизбирательное и ненасытное» желание сексуальных контактов.

Сам Рассел вину не признает. Перед началом судебного процесса он заявил журналистам, что чувствует себя «благословленным». Сейчас актер находится на свободе под залогом. Ожидается, что судебный процесс продлится около шести недель.

Расследование против Брэнда началось в сентябре 2023 года. Тогда The Sunday Times, The Times и Channel 4 опубликовали материалы, в которых несколько женщин обвинили Брэнда в изнасиловании, сексуализированном насилии и эмоциональном давлении. Первые официальные обвинения артисту были предъявлены в апреле 2025 года.

Ранее звезде «Доктора Кто» Ноэлю Кларку предъявили обвинения в сексуальных преступлениях.