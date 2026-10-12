Ларионов раскрыл, чего не хватает СКА при реализации большинства

Игорь Ларионов про реализацию большинства СКА: «Нужно быть там, где больно»

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Армейцы уступали со счетом 1:3, смогли сравнять, но в итоге уступили в овертайме. СКА четыре раза получал численное преимущество, но не смог реализовать лишнего игрока. Ларионов констатировал, что команда уже в четырех матчах не может забить в большинстве, хотя в начале сезона эффективно играла в неравных составах.

«И здесь я снова повторю: успех никогда не приходит в зоне комфорта. Нужно быть там, где больно. Я имею в виду пространство перед воротами, пятак. Именно там забиваются голы. Нужно закрывать вратаря, добивать шайбу, бороться за подборы, выигрывать единоборства. Но для этого необходимы усилия, мужество, самоотдача и ответственность», — сказал Ларионов.

СКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 17 очков в 13 играх. «Динамо» прервало серию из шести поражений подряд, но все еще находится вне зоны плей-офф: девятое место, 14 очков в 16 матчах.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне.

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