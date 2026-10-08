Юлия Проскурякова обратилась к дочери от Николаева в ее день рождения

Мать девочки первой поздравила ее, опубликовав кадры с именинницей на своей личной странице. На фотографиях ребенок сидит за столом и общается с папой по видеосвязи.

«С днем рождения, наша доченька!», — написала Юлия.

Сам Николаев не смог приехать и поздравил дочь по телефону. Перед тем как задуть свечи, девочка рассекретила свое желание: она хочет заняться конным спортом.

Дочь композитора и певицы, как и родители, занимается творчеством. Девочка учится в музыкальном училище, осваивает игру на фортепиано. Она даже пишет песни — и слова, и музыку. В прошлом году у девочки вышел сингл, который крутили на радио. В этом году был выпущен новый трек.

У Николаева двое детей. Помимо дочери от Проскуряковой, у него есть старшая дочь Юлия от первой жены Елены. Она проживает в США, как и ее мать. Юлия окончила школу искусств Майами. Старшая дочь писала песни для Наташи Королевой, Кристины Орбакайте и Дианы Гурцкой.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте вместе с 14-летней дочерью посетила Метрополитен-музей.