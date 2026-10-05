Защитник «Бостона» Задоров достиг важной юбилейной отметки

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров в матче с «Миннесота Уайлд» (1:4) достиг отметки в 1000 минут штрафа в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал седьмым российским игроком, которому покорилась такая отметка.

31-летний Задоров добрался до 1000 минут штрафа за 807 матчей. Безусловным лидером является Андрей Назаров, которому потребовался 571 матч, чтобы получить 1409 минут. Также в списке самых удалявшихся россиян Дарюс Каспарайтис (1379 минут), Алексей Ковалев (1304), Алексей Житник (1268), Евгений Малкин (1265) и Игорь Уланов (1151).

Никита Задоров выступал в НХЛ за «Баффало», «Колорадо», «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер», но нигде не набирал так много штрафа, как в «Бостоне». В последних двух сезонах за «Брюинз» россиянин стал самым грубым игроком лиги — 145 и 152 минуты соответственно.

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