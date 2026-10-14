Звезда «Громовых» показала редкое фото мужа в день его рождения

VOICE: Глафира Тарханова опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

42-летняя звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова едко радует поклонников семейными снимками, но день рождения мужа стал исключением, пишет VOICE.

Актриса опубликовала в личном блоге совместное фото с 48-летним мужем Алексеем Фаддеевым. Он является актером и каскадером, имеет звание заслуженного артиста России. Пара вместе уже много лет.

«Сегодня день рождения у моего мужа, заслуженного артиста России Алексея Фаддеева! Мой муж — актер Малого театра России, приходите на спектакли с его участием! Конечно, он еще снимается в кино, но там его не всегда можно узнать», — написала Глафира.

В день рождения мужа Тарханова показала не только совместный снимок, но и кадр, где Алексей запечатлен в гриме и костюме. Он снимался в историческом проекте. Актриса с юмором заметила, что мужа «не всегда можно узнать» в кино. Подписчики и коллеги оставили под публикацией теплые слова и поздравления.

Тарханова и Фадеев познакомились на съемочной площадке фильма «Хроники ада» в 2005 году. Чувства вспыхнули мгновенно: уже через три месяца после знакомства они сыграли свадьбу. С тех пор супруги неразлучны. Пара воспитывает пятерых детей.

Ранее актриса Глафира Тарханова показала естественное фото без макияжа.

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