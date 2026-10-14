«Не могу с этим бороться»: Самойлова призналась, что постоянно испытывает голод

Teleprogramma.org: Оксана Самойлова призналась, что много ест на фоне стресса

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летняя Оксана Самойлова поделилась неожиданным признанием, пишет Teleprogramma.org. Она рассказала, что на фоне сильного стресса из-за бывшего мужа Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) не только не похудела, но и набрала несколько килограммов.

Сейчас вес Оксаны составляет 62 кг, хотя целью остаются 55 кг. По ее словам, она постоянно испытывает голод.

«Я хочу жрать 24/7. И я ем. Не могу с этим бороться», — откровенно заявила Самойлова.

Несмотря на это, блогер планирует записаться к врачу и вернуться к тренировкам, но без изнуряющих нагрузок.

Это признание прозвучало на фоне тяжелого конфликта с бывшим супругом. После инцидента в июле 2026 года, когда Джиган устроил стрельбу в подмосковном доме, дети звездной пары оказались в стрессе. Более того, Оксана подала в суд с требованием ограничить рэпера в родительских правах.

Ранее сообщалось, что Джиган перестал платить алименты на детей.

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