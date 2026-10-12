Десятилетний сын Алсу от Абрамова попробовал себя в роли фотографа

7days.ru: 10-летний сын Алсу сделал первые профессиональные снимки для соцсетей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Недавно в социальных сетях появились фотографии, на которых 43-летняя певица Алсу запечатлена вместе с коллегой Евой Власовой. Автором этих снимков оказался 10-летний сын Алсу, пишет «7 Дней.ру».

Мальчик впервые попробовал себя в роли фотографа, и, судя по реакции публики, у него уже формируется собственный творческий взгляд.

«У нас новый фотограф. Он художник, он так видит», — написала артистка под фотографией.

Оказалось, что съемка для социальных сетей — не просто детское увлечение, а первая работа сына Алсу. Теперь она решила мотивировать сына и платит ему за помощь с контентом. Заработанные деньги певица переводит на свои счета на маркетплейсах, чтобы мальчик мог самостоятельно выбирать себе вещи.

Сын артистки растет разносторонним человеком. Ему интересна математика, он играет в шахматы и занимается на фортепиано. Кроме того, мальчик пробует сочинять музыку. На его десятилетие родители даже заказали торт в виде шахматной доски с фигурами.

Мальчик является младшим ребенком Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. У него есть две старшие сестры. Алсу и Абрамов развелись в 2024 году после 18 лет брака, однако продолжают заботиться о детях.

Ранее сообщалось, что младший сын Кристины Орбакайте открыл персональную выставку в Москве.

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