«Просто поговорить»: Орлова вновь обратилась к Шепелеву из-за сына Фриске

48-летняя певица Ольга Орлова попросила 43-летнего телеведущего Дмитрия Шепелева разрешить ей встретиться с 13-летним сыном Жанны Фриске — ее крестником. Артистка пришла в студию программы «Сегодня вечером» вместе с родителями и сестрой покойной артистки, пишет Teleprogramma.org.

Орлова заявила, что хочет увидеться с крестником и хотя бы полчаса пообщаться — например, в кафе и в присутствии Шепелева.

«Я просто не понимаю, какую угрозу мы можем нести этой встречей. Никто не будет ничего плохого рассказывать. Мне очень хочется увидеть моего крестника. Просто поговорить, прижать к себе — все-таки я его крестная мама», — отметила Ольга.

Напомним, конфликт между Шепелевым и родителями Жанны начался еще при жизни певицы и обострился после ее смерти. Одна из причин — разногласия из-за средств, собранных на лечение Фриске. При этом Дмитрий полностью ограничил сына Платона с родственниками матери.

Ранее отец Жанны Фриске вновь обрушился с критикой на Дмитрия Шепелева.