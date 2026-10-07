«Металлург» отстранил, но не уволил главного тренера Разина: детали громкого скандала в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) полыхнул громкий скандал. Причем он произошел в одной из самых успешных и стабильных команд: магнитогорский «Металлург» отстранил главного тренера Андрея Разина, но не уволил его. Портал «Подмосковье сегодня» разбирается в причинах и последствиях этого половинчатого решения.

Разногласия вышли за пределы команды

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба не стал скрывать, что Разина отстранили из-за конфликта с несколькими ведущими игроками, и признал, что решить проблему внутри клуба не удалось: она вырвалась за пределы «Металлурга» и била по имиджу уральцев.

Функционер рассказал, что клуб рассматривал вопрос обмена игроков, но осуществить его было сложно: составы команд укомплектованы, а речь идет о хоккеистах с высокой зарплатой. Тогда решили убрать тренера, пусть и временно. Жлоба назвал это необходимостью «остановить эскалацию». Временно руководить командой будет Владимир Воробьев.

Андрей Разин — одна из самых ярких фигур в тренерском цехе КХЛ. В «Металлург» он пришел в 2023 году и с ходу привел команду к победе в Кубке Гагарина. В минувшем сезоне Магнитка уверенно выиграла регулярный чемпионат, а на данный момент лидирует в Восточной конференции. В последнем матче «Металлург» неожиданно проиграл дома «Адмиралу» (2:5), но не это поражение стало причиной отстранения Разина.

Разин и звезды

Руководству «Металлурга», несомненно, был известен стиль работы Разина, который не стесняется в выражениях на пресс-конференциях (можно только догадываться о его лексике вне телевизионных камер) и любит прижимать звезд команды. При всей неоднозначности поведения тренера это приносило и продолжает приносить результат.

Фото: [ Егор Яковлев/ХК «Металлург» ]

Перед началом сезона команда выбрала капитаном 34-летнего защитника Егора Яковлева, олимпийского чемпиона и чемпиона мира, хотя Разин хотел видеть в этой роли другого игрока. В итоге авторитетный хоккеист оказался в запасе на старте сезона. Из 13 игр чемпионата Яковлев сыграл только в пяти.

Журналист Алексей Шевченко в связи с этим вспомнил историю звездного нападающего Евгения Кузнецова, который играл за «Металлург» в прошлом сезоне и постоянно подвергался придиркам со стороны Разина. Причем тренер не стеснялся высказывать свое отношение к игроку публично.

«Я знаю, что когда Кузнецов уходил из «Металлурга», плакали Толчинский и Яковлев, потому что говорили: «Блин, он же на тебе сосредоточился. Сейчас на нас будет. Не уходи». Ну вот, теперь Яковлев. А Яковлев — это та мишень, которая была до этого, до Кузнецова», — рассказал Шевченко.

В начале сезона находится не в лучшей форме еще один лидер «Металлурга» нападающий Владимир Ткачев — из-за болезни и потери привычных партнеров: уехавший в «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров в минувшем сезоне колотил голы с его передач.

Фото: [ Владимир Ткачев/ХК «Металлург» ]

«В какой на хрен тарелке он сегодня, блин? Мне что для него, тарелочку с голубой каемочкой и, блин, посадить его и в ж… ему дуть, чтобы он играл? Ответь мне. Какую на хрен я ему тарелочку должен? Он хоккеист», — взорвался Разин на пресс-конференции после вопроса журналиста.

Что дальше

Конфликт тренера и звездных игроков — не редкость в спорте. Прямо сейчас весь мир следит, чем закончится история с главным тренером сборной Португалии по футболу Жорже Жезушем и нападающим Криштиану Роналду.

Но «Металлург» половинчатым решением поставил себя в заведомо проигрышное поражение. Если уволить Разина, это будет сигналом для игроков, что они могут диктовать руководству свои условия. Если через паузу вернуть тренера, это не разрешит противоречий, но удар по самолюбию Разина, безусловно, нанесет, и последствия в этом случае непредсказуемы. Недовольные игроки в команде же останутся.

Фото: [ ХК «Металлург» ]

У Разина есть противники и защитники. Первые настаивают на том, что тренер пережестил, вторые показывают пальцем на турнирную таблицу.

Тем временем, инсайдеры подбирают для «Металлурга» нового тренера. По некоторым данным, Магнитка нацелилась на Виктора Козлова из «Салавата Юлаева». Сообщалось, что возможно возвращение в Магнитогорск бывшего тренера сборной России Ильи Воробьева.

Идеальным был бы вариант, что через некоторое время все успокоятся, помирятся и будут вместе добывать победы «Металлургу». Но поверить в него практически невозможно, особенно с учетом взрывного характера Разина.