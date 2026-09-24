«Подозрения на метастазы в спинном мозге»: Сквиччиарини сообщил об обеспокоенности врачей состоянием Лерчек

Super.ru: врачи подозревают метастазы в спинном мозге блогерши Чекалиной

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

33-летняя блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, борется с раком желудка четвертой стадии. Она практически все время передвигается в инвалидной коляске, а когда нужно встать — опирается на руки своего жениха Луиса Сквиччиарини.

Фото: [соцсети]

Аргентинский танцор накануне опубликовал кадры с Лерчек из больницы, на которых она поделилась неутешительными новостями, пишет Super.

Главная проблема Лерчек — нестихающие боли в спине. Ее неоднократно госпитализировали с жалобами на «адскую» боль в пояснице и ногах. Компьютерная томография (КТ) с контрастом не дала ответа, поэтому врачи провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) поясничного и крестцового отделов позвоночника.

В сентябре Чекалиной поставили блокаду, но боли не прошла, а недавно у медиков появились подозрения на метастазы в спинном мозге. Как объяснил Луиса, врачи пока до конца не понимают, что происходит с организмом Чекалиной, поэтому обследования продолжаются.

Ранее сообщалось, что прокуратура вновь потребовала ужесточить наказание для Валерии Чекалиной.

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