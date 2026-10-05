«Лада» уволила главного тренера: у команды лишь одна победа в 12 матчах
«Лада» уволила главного тренера Зубова после 12 матчей с одной победой
Фото: [ХК «Лада»]
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Лада» (Тольятти) сообщил о расставании с главным тренером Павлом Зубовым на фоне неудачных результатов команды.
В 12 матчах «Лада» набрала пять очков, одержав лишь одну победу. Команда занимает предпоследнее место во всей лиге, меньше баллов лишь у ХК «Сочи» (4). При этом тольяттинцы уверенно лидируют по числу пропущенных шайб (49). Дважды в сезоне — от «Торпедо» и «Нефтехимика» — команда пропускала по семь голов.
В последнем под руководством Зубова матче «Лада» уступила «Авангарду» (1:4). 5 октября тольяттинцы примут «Шанхай Дрэгонс». Руководить командой в этой игре будет Игорь Горбенко, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.
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