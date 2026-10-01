«Может, кто-то ногу подставил»: Дзюник засомневался в официальной версии смерти Соседова

Продюсер Леонид Дзюник, друг скончавшегося музыкального критика Сергея Соседова, усомнился в официальной версии его гибели. В интервью Teleprogramma.org он отметил , что смерть журналиста в Якутии могла быть не несчастным случаем, а результатом чьего-то умысла.

Дзюник напомнил, что в последние годы Соседов резко высказывался об Алле Пугачевой, из-за чего мог нажить недоброжелателей. Подруга Леса Сазыкина позвонила Дзюнику сразу после известия о гибели критика и напомнила, что год назад Сергею поступали угрозы из-за нелестных слов о Примадонне.

Продюсер высказал сомнения относительно разных версий гибели Соседова, в том числе упомянул заявление директора отеля о том, что критик вышел покурить, а причиной смерти стал тромб. Продюсер обратил внимание на то, что Соседов заранее объявил о своей поездке в Якутию, и не исключил возможности, что кому-то было выгодно навредить критику.

«Может, кто-то ногу подставил, подтолкнул», — предположил он.

Следствие считает, что гибель Соседова — несчастный случай. Патологоанатомы установили, что причиной смерти стали черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг после падения с лестницы в отеле. Записи камер видеонаблюдения показали, что посторонних рядом с Соседовым не было — на лестнице он находился один.

Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Критику было 58 лет.

Ранее стало известно, как прошло прощание с Сергеем Соседовым на Троекуровском кладбище.