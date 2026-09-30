Новой владелицей роскошного поместья Джоли в Лос-Фелисе стала Мадонна

RadarOnline: Мадонна купила поместье Анджелины Джоли за $24,75 млн в Лос-Фелисе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

51-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли продала свое поместье в Лос-Фелисе, в котором жила с детьми почти десять лет, сообщает RadarOnline. Новой владелицей дома стала 68-летняя Мадонна, которая готовится обосноваться в нем после возвращения в Лос-Анджелес.

Площадь поместья — два акра (более 80 соток), в основном особняке почти 1000 кв. м жилой площади, 6 спален и 10 ванных комнат. На территории также есть гостевой дом со спальней, домик у бассейна, тренажерный зал и «чайный домик».

Поместье расположено в эксклюзивном закрытом анклаве Лафлин-Парк в верхней части Голливудских холмов, где живут и другие знаменитости.

В августе для Мадонны организовали частный видеотур по дому Джоли, после чего певица одобрила сделку. Покупка обошлась Мадонне в $24,75 млн. Имя Мадонны, вероятно, не появится в документах, подтверждающих сделку, — поместье было продано через компанию с ограниченной ответственностью, которую создал голливудский адвокат.

Изначально поместье принадлежало голливудскому 77-летнему режиссеру, продюсеру и сценаристу Сесилу Демиллю. Анджелина купила поместье в 2017 году за $24,5 млн — через год после расставания с Брэдом Питтом.

Отмечается, что актриса выбрала историческую недвижимость из-за соглашения об опеке: шестеро детей бывшей пары должны были оставаться рядом с отцом. Питт владел домом в Лос-Фелисе с 1994 года и расширил его в 2005-м для Анджелины и их семьи.

Ранее сообщалось, что Мадонна может повторить скандальный эротический проект 1992 года.

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