20-летняя внучка Маслякова вышла на подиум на Неделе моды в Москве

Spletnik: внучка Маслякова дебютировала в качестве модели на показе в Москве

Культура и спорт

20-летняя Таисия Маслякова дебютировала на подиуме на Неделе моды в Москве. Девушка участвовала в показе дизайнера Татьяны Котовой, который прошел в центральном выставочном зале «Манеж», сообщает Spletnik. Маслякова вышла на подиум в черном платье и поделилась фотографиями с шоу в соцсетях.

Таисия родилась в 2006 году в Москве в семье, связанной с КВН: ее дед Александр Масляков стоял у истоков клуба, а отец Александр Масляков-младший вел Премьер-лигу и возглавлял «АМиК».

С детства девушка бывала на играх КВН, занималась в студии «Непоседы», увлекалась рисованием, гимнастикой и иностранными языками, а также хорошо училась в школе.

На телевидении она дебютировала в 2015 году как ведущая благотворительного концерта, а затем два сезона вела «Детский КВН» — сначала на «Карусели», потом на СТС. Позже участвовала в шоу «КВН. Дети» на канале «Солнце» и на «VK Видео», а осенью 2024 года попробовала себя в качестве ведущей «Лиги городов» на ТНТ.

Весной 2024 года Таисия поступила в МГИМО на факультет управления и политики, а в августе отметила совершеннолетие. О личной жизни девушка ничего не рассказывает.

Ранее певица Валерия показала редкий снимок с годовалым внуком.

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