81-летний композитор Лавров лишился квартиры за ₽50 млн из-за молодой жены

По словам дочери музыканта, его молодая жена давала ему психотропные препараты и заставила переписать на себя все активы. Жена Лаврова — 51-летняя Гульнара, пианистка и преподаватель, которая младше мужа на 30 лет.

Девять лет назад у Гульнары появился любовник в Венесуэле, где Лавров живет с 1993 года. После этого она начала регулярно давать мужу психотропные препараты, в том числе фенибут. Спустя несколько лет приема препаратов композитор заключил брачный договор и переписал все имущество на жену.

Обман вскрылся, когда Лавров прилетел в Россию и попал в больницу, а жена осталась в Венесуэле с любовником. Дочь музыканта проверила счета и обнаружила, что они пусты: пенсионные накопления на ₽4 млн исчезли, а квартира на Кожуховской улице переписана на Гульнару. Лавров не помнит, как оформлял договор, и утверждает, что из-за таблеток не был в здравом уме.

Любовником Гульнары оказался Михаил Шаповалов из Саратова — бывший специалист по веществам, который теперь переквалифицировался в адвоката и представляет интересы Гульнары в суде. Лавров оспаривает брачный договор и пока остается в России под присмотром дочери.

Гульнара утверждает, что пыталась поговорить с мужем, но тот не выходит на связь, а дочь якобы намеренно прячет отца и препятствует разговору.

Игорь Лавров родился 15 марта 1945 года в Калуге в семье профессиональных пианистов. Окончил Гнесинский институт, работал в Уфе, где заведовал кафедрой фортепиано. С 1993 года он живет и работает в Венесуэле по приглашению маэстро Хосе Антонио Абреу.

Лавров также является профессором кафедры фортепиано Национального экспериментального университета искусств в Каракасе. За годы работы в Венесуэле он подготовил больше выпускников, чем любой другой преподаватель в истории этого вуза.

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