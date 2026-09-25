«Изучайте медицинские источники»: Боня отреагировала на насмешки после рассказа о паразитах

Super: Боня ответила на ироничные комментарии фанатов после ее слов о паразитах

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

46-летняя телеведущая и звезда соцсетей Виктория Боня ответила на насмешки в социальных сетях после того, как рассказала о проблемах со здоровьем, пишет Super.

Накануне Боня рассказала, что у нее обнаружили паразитов в груди. После публикации видео блогерша столкнулась с большим количеством шуток и комментариев о «глистах в груди». Виктория призналась, что ее удивила реакция фанатов, и назвала насмешки проявлением невежества.

«Меня поражает уровень невежества людей, которые слышат слово “паразиты” и сразу начинают хихикать про “глистов в груди”», — отметила телеведущая.

Она призвала подписчиков внимательнее относиться к информации о здоровье и изучать медицинские источники. Боня добавила, что некоторые паразитарные инфекции могут длительное время протекать без выраженных симптомов.

Накануне Виктория рассказала, что обратилась к врачу в Дубае из-за болезненных ощущений в груди. Врач не выявил отклонений и связал неприятные ощущения с возрастом. Позже, как утверждает блогер, ей удалось выяснить причину симптомов.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня поссорилась с дочерью во время съемок видео.

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