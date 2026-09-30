«Билеты стоимостью как крыло самолета»: Кудрявцева призналась, что не может вернуть деньги за концерт Канье Уэста

VOICE: Кудрявцева заявила, что не может вернуть деньги за билеты на шоу Уэста

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Концерты американского рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября отменены — об этом сообщило американское агентство Access Opera, являющееся соорганизатором мирового тура. По вопросам возврата билетов Access Opera попросило обращаться к российскому организатору — агентству Say Agency. Команда Say Agency пообещала выступить с заявлением о судьбе шоу в среду, 30 сентября.

55-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, пишет VOICE, тоже стала одной из покупательниц билетов на шоу Уэста. По ее словам, деньги за два билета она вернуть не может. В видеообращении Кудрявцева пожаловалась, что не является фанаткой рэпера и купила места на шоу «из серии: все берут, и я беру».

«Два билета стоимостью как крыло самолета. Вот зачем? Я вообще ни разу не фанат его», — сказала она.

17 августа появилась информация о том, что Уэст выступит на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Билеты стоимостью от ₽9 до ₽160 тысяч раскупили в первые часы после старта продаж. Через неделю представители «Газпром Арены» заявили, что не заключали договор с организатором концертов Say Agency, поэтому шоу не может состояться.

Руководитель Say Agency Анна Субчева 3 сентября заверила, что команда продолжает подготовку к выступлению и не планирует отменять мероприятия.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст может выступить в Москве летом 2027 года.

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